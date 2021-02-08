ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر كانون الثاني الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 528.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 500.1 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 512.6 دولار للطن إلى 542.8 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.9%، في حين ارتفع سعر الديزل من 444.6 دولار للطن الى 467 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5%، فيما ارتفع سعر الكاز من 459.7 دولار للطن الى 481.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الحالي الى 341 دولار للطن مقابل 324.9 دولار في شهر كانون الثاني الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 5%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط إلى 590 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 535 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 10.3% .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي قد بلغ 58.1 دولار للبرميل مقابل 54.8 دولار المسجل في شهر كانون الثاني الماضي.