ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر شباط الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 595.4 دولار للطن مقارنة مع سعره في شهر شباط الماضي والذي بلغ 563.4 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 579.4 دولار للطن إلى 611.6 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.6%، في حين ارتفع سعر الديزل من 500.2 دولار للطن الى 519.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، فيما ارتفع سعر الكاز من 513.9 دولار للطن الى 532.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الحالي الى 373.6 دولار للطن مقابل 359.8 دولار في شهر شباط الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 602.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 590 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1% .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي قد بلغ 66.1 دولار للبرميل مقابل 62.2 دولار المسجل في شهر شباط الماضي.