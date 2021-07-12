ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- واصلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعها في الأسبوع الاول من شهر تموز الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر حزيران الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 712.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر حزيران والذي بلغ 666.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8 %، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 735.3 دولار للطن مقابل 682.9 دولار المسجل في شهر حزيران وبنسبة ارتفاع بلغت 7.7 %، كما ارتفع سعر الديزل من 579.8 دولار للطن الى 594.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6 %، وارتفع سعر الكاز من 601.3 دولار للطن الى 615.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4 %،من جانب آخر ارتفع سعر زيت الوقود من 402.4 دولار للطن الى 414.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3 %.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تموز إلى 620 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعرا بلغ 76.5دولار للبرميل مقابل 72.9 دولار المسجل في شهر حزيران.