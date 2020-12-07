ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر تشرين الثاني الماضي وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 2ر422 دولار للطن مقارنة مع سعره لشهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 9ر384 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر9 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 4ر397 دولار للطن إلى 8ر433 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2ر9 بالمئة.

وارتفع سعر الديزل من 4ر353 دولار للطن الى 6ر393 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر11 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 3ر356 دولار للطن الى 7ر402 دولار وبنسبة ارتفاع 13 بالمئة.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الى 9ر290 دولار للطن مقابل 3ر274 دولار في شهر تشرين الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمئة.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الاول إلى 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 1ر5 بالمئة.

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر قد بلغ 48 دولارا للبرميل مقابل 5ر42 دولار المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي.- (بترا)