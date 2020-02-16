ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

عمان- ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين العام الماضي بنسبة 1ر2 بالمئة مقارنة بعام 2018، فيما بلغ الرقم القياسي السنوي للعام الماضي 8ر105 مقارنة مع 6ر103 لعام 2018 .

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاحد ان ارتفاع معدل الأرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل ساهم في ارتفاع اسعار المنتجين الزراعين، مشيرة الى أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر كانون الاول من العام الماضي انخفض بنسبة 5ر5 بالمئة ، حيث بلغ 7ر99 مقارنة مع 6ر105 لشهر ذاته عام 2018.

وأشار التقرير إلى ان الرقم القياسي انخفض لشهر كانون الاول 2019 مقارنة مع شهر تشرين الثاني من العام نفسه بنسبة 9ر15 بالمئة. –(بترا) و ر / اح16/02/2020 13:07:05