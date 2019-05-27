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ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بالربع الأول 4ر0 %

منذ 42 دقيقة
مؤشر ارتفاع -(ارشيفية)

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عمان– ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 93ر118 مقابل 49ر118 لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة جاء ذلك محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بمقدار 83ر0 نقطة مئوية، والتي تشكل أهميتها النسبية 86 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بمقدار 34ر0 نقطة مئوية، والتي تشكل أهميتها النسبية 2ر8 بالمئة، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار 11ر0نقطة مئوية، والتي تشكل أهميتها النسبية 8ر5 بالمئة.

(بترا)

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