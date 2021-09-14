ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين 9 %

عمان – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بنسبة 27ر9 بالمائة، ليصل إلى النقطة 02ر121، مقابل 75ر110 لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من العام الحالي بنسبة 65ر15 بالمائة، ليصل إلى النقطة 73ر125 مقابل 72ر108 لذات الشهر من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي بنسبة 78ر1 بالمائة، ليصل الى النقطة 73ر125 مقابل 53ر123 لشهر حزيران من نفس العام.

كما ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بنسبة 59ر18 بالمئة، ليصل إلى النقطة 27ر89 مقابل 28ر75 لنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت دائرة الإحصاءات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من العام الحالي، بنسبة 68ر5 بالمئة، ليصل إلى النقطة 86ر94 مقابل 77ر89 لذات الشهر من العام الماضي. وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز (يوليو) من هذا العام، بنسبة 49ر1 بالمائة، ليصل الى النقطة 86ر94 مقابل 47ر93 لشهر حزيران من نفس العام. -(بترا)