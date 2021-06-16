ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا

واشنطن – واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع افتتاح السوق الأميركية، اليوم الأربعاء ، لتوسع مكاسبها لليوم الخامس، وليسجل النفط الخام الأميركي أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وخام برنت أعلى مستوى في عامين، بحسب وول ستريت جورنال .

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 5ر0 بالمئة إلى مستوى الى مستوى 80ر72 دولار الأعلى منذ تشرين الأول عام 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 44ر72 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 15ر72 دولار وصعد خام برنت قرابة 7ر0 بالمئة إلى مستوى 72ر74 دولار للبرميل الأعلى منذ نيسان عام 2019 ، من مستوى الافتتاح عند 24ر74 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 06ر74 دولار.

–(بترا)