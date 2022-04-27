ارتفاع أسعار النفط العالمية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية، اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى له منذ آذار/ مارس عام 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وجاء الارتفاع على أعتاب بيانات مرتقبة اليوم عن الاقتصاد الأميركي- أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم-، تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع الماضي قد يظهر فائضا مقداره 0.1 مليون برميل، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أيار/ مايو المقبل 0.61 بالمئة لتتداول عند مستويات 102.38 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 101.76 دولار للبرميل، في وقت استهلت العقود تداولاتها في جلسة اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمتها أمس الثلاثاء، عند مستويات 101.70 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم حزيران/ يونيو المقبل 0.52 بالمئة لتتداول عند 105.92 دولار، مقارنة بالافتتاحية عند 105.37 دولار للبرميل. (بترا)