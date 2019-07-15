ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الثاني من تموز

عمان – الغد- سجلت أسعار المشتقات النفطية العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز (يوليو) الحالي ارتفاعا مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول للشهر نفسه، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس.

ووفقا لبيانات الوزارة، ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 الى 8ر646 دولار للطن من 6ر615 دولار للطن بزيادة 1ر5 %، والبنزين أوكتان 90 الى 621 دولارا من 8ر595 دولار للطن بزيادة 2ر4 %.

وارتفع سعر الديزل بنسبة 7ر2 % الى 8ر590 دولار للطن والكاز بنسبة 5ر2 % الى 631 دولارا. وكان سعر خام برنت سجل ارتفاعا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر نسبته 6ر3 % ليصل الى1ر66 دولار للبرميل، بحسب بيانات الوزارة.

وبلغ سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز (يوليو) الحالي 360 دولارا للطن بانخفاض نسبته 8ر14 % عن حزيران (يونيو).