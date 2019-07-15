أخبار عربية ودولية

ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الثاني من تموز

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- سجلت أسعار المشتقات النفطية العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز (يوليو) الحالي ارتفاعا مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول للشهر نفسه، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس.
ووفقا لبيانات الوزارة، ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 الى 8ر646 دولار للطن من 6ر615 دولار للطن بزيادة 1ر5 %، والبنزين أوكتان 90 الى 621 دولارا من 8ر595 دولار للطن بزيادة 2ر4 %.
وارتفع سعر الديزل بنسبة 7ر2 % الى 8ر590 دولار للطن والكاز بنسبة 5ر2 % الى 631 دولارا. وكان سعر خام برنت سجل ارتفاعا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر نسبته 6ر3 % ليصل الى1ر66 دولار للبرميل، بحسب بيانات الوزارة.
وبلغ سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز (يوليو) الحالي 360 دولارا للطن بانخفاض نسبته 8ر14 % عن حزيران (يونيو).

مقالات ذات صلة

بتكوين تهبط أكثر من 10%

منذ 11 ساعة

“مجموعة البركة” ترعى مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف

منذ يومين

السوق المالية الإسلامية الدولية تبحث تطوير الصناعة المالية

منذ يومين

النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع

منذ 4 أيام

السوق مغلق المؤشر 1876.77 0.01%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock