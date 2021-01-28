ارتفاع أسعار النفط عالمياً والذهب يتراجع

واشنطن– ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية، اليوم الخميس، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض في الولايات المتحدة بعد الانخفاض الكبير بمخزونات الخام الأميركية.

وارتفع الخام الأميركي إلى مستوى 53.19 دولار، من مستوى الافتتاح عند 52.62 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 52.25 دولار، وارتفع خام برنت لمستوى 56.26 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 55.56 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 55.34 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار بديل.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تراجعت أسعار الذهب إلى 1,834.05 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,844.12 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,844.99 دولار.

بترا