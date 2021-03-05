ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الغد- ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في 14 شهرا، بعد اتفاق تحالف أوبك بلس على تمديد التخفيضات الحالية حتى نهاية نسيان المقبل، بحسب وول ستريت جورنال .

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة إلى مستوى 65.02 دولار، الأعلى منذ كانون الثاني 2020، من مستوى الافتتاح عند 64.12 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 63.84 دولار، وصعد خام برنت قرابة 1.7 بالمئة إلى مستوى 68.12 دولار، للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 67.00 دولارا، وسجل أدنى مستوى عند 66.69 دولار.