ارتفاع أسعار النفط عالمياً

طوكيو – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن غذت توقعات أوبك للطلب على الخام في العام القادم آمال أن تبقي المنظمة وحلفاؤها على تخفيضات المعروض عندما يجتمعون لمناقشة سياسة الإنتاج الشهر القادم.

تدعمت الأسعار أيضا بتفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد توقعان قريبا اتفاقا لإنهاء حربهما التجارية بعد أن قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن اتفاقا “يقترب”، مستشهدا بما وصفها بمناقشات بناءة للغاية مع بكين.

كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 62.47 ولار للبرميل، بعد أن انخفضت تسعة سنتات أمس الخميس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.4 بالمئة ليسجل 56.98 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

تأتي المعنويات الإيجابية بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020.

وقال محللون عديدون إن هذا يدعم وجهة نظر الأسواق بوجود مبرر واضح لكي تبقي المنظمة ومنتجون آخرون مثل روسيا – في ما بات يعرف بتحالف أوبك+ – على قيود الإنتاج المعمول بها للتأقلم مع تخمة معروض. (رويترز)