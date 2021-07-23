ارتفاع أسعار النفط عالميا لليوم الثالث على التوالي

واشنطن- ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأمريكية العالمية، اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على تعافي الطلب العالمي ، والذي سوف يطغى على تأثير قرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج بداية من آب/أغسطس المقبل , بحسب وول ستريت جورنال .

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 72.08 دولار ، من مستوى الافتتاح عند 71.72 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 71.50 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 73.94 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 73.52 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 73.34 دولار .