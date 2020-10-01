ارتفاع أسعار النفط عالميا والخام يواصل مكاسبه

واشنطن – ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأميركية، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بعدما أظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة انخفاض المخزونات التجاري لأدنى مستوى في نحو ستة أشهر، الأمر الذي عزز آمال تعافي الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة إلى مستوى 40.44 دولار، من مستوى الافتتاح عند 39.89 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 39.75 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 42.54 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 42.14 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 41.84 دولار. -(بترا)