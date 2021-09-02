ارتفاع أسعار النفط عالميا

عمّان – الغد – ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، في طريقها صوب تحقيق أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بعد انخفاض كبير في المخزونات الأميركية، في علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي قرابة 1.0بالمئة إلى مستوى 68.92 دولار، من مستوى الافتتاح عند 68.25 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 67.88 دولار، وصعد خام برنت بحوالي 1.0بالمئة إلى مستوى 71.94 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 71.24 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 70.94 دولار.