ارتفاع أسعار النفط عالميا

واشنطن- ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، أمس، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث، مسجلة أعلى مستوى في 6 أسابيع، بفعل استمرار المخاوف حيال تدفق إمدادات الخام في الولايات المتحدة من منطقة خليج المكسيك. وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 71.12 دولار وهو الأعلى منذ 3 آب (اغسطس) الماضي، من مستوى الافتتاح عند 70.61 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 70.53 دولار. وصعد خام برنت بنسبة 0.8 بالمائة إلى مستوى 74.20 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ 2 آب (اغسطس) الماضي، من مستوى الافتتاح عند 73.62 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 73.51 دولار.-(بترا)