ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، ليواصل الخام الأميركي مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى في 8 سنوات.

ويواصل خام برنت صعوده لثاني يوم على التوالي، قبل الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس، وبدعم انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بحوالي 0.5 بالمئة إلى مستوى 88.77 دولار، من مستوى الافتتاح عند 88.34 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 87.98 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 89.64 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 89.34 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 88.87 دولار.