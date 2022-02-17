ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في السوق العالمية اليوم الخميس، بحوالي 3 بالمئة، بفعل تصاعد مخاوف اندلاع الحرب في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، بحسب صحيفة “وول ستريت”.

وكانت وسائل الإعلام الحكومية الروسية قالت إن القوات العسكرية الأوكرانية شنت هجوما على المتمردين فى دونباس، لتستأنف أسعار النفط مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثماني سنوات.

وارتفع الخام الأميركي اليوم بنسبة 2.6% إلى مستوى 93.29 دولار من مستوى الافتتاح عند 90.96 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 90.64 دولار، فيما صعد خام برنت بنسبة 3 بالمئة إلى مستوى 94.46 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 91.70 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 91.61 دولار. (بترا)