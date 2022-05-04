ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط، اليوم الأربعاء، في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت – نيويورك) وذلك بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 29 من نيسان والذي أظهر عجز بنحو 0.7 مليون برميل مقابل فائض بنحو 0.7 مليون برميل، بحسب وول ستريت جورنال .

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أيار القادم 0.20 بالمئة لتتداول عند مستويات 103.71 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 103.50 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.41 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم حزيران 0.01 بالمئة لتتداول عند 106.11 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 106.10 دولار للبرميل.