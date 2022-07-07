ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية نحو 1 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية، لتشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 12 نيسان وارتداد عقود خام برنت من الأدنى لها منذ 11 من الشهر ذاته.

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آب المقبل 0.85 بالمئة لتتداول عند مستويات 99.05 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.22 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 98.53 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول المقبل 0.97 بالمئة لتتداول عند 101.25 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 99.96 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات أيضا الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 100.69 دولار للبرميل. (بترا)