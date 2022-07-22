ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط اليوم الجمعة، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت – نيويورك، متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي وفقا للعلاقة العكسية بنيهما، بحسب (وول ستريت جورنال) .

وقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آب القادم 0.82 بالمئة لتتداول عند مستويات 97.30 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.51 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 96.35 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول المقبل 0.68 بالمئة لتتداول عند 104.96 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 104.25 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 103.86دولار للبرميل .