ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، في وقت تراجع فيه مؤشر الدولار الأميركي وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آب 0.11 لتتداول عند مستويات 91.05 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 90.95 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 90.66 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيلول المقبل 0.08 بالمئة لتتداول عند 97.09 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 97.01 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 96.78 دولار للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.12 بالمئة إلى 106.35، مقارنة بالافتتاحية عند 106.48، رغم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.51.

–(بترا)