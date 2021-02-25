ارتفاع أسعار النفط عالميا

واشنطن- ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الخميس، لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة مستوى قياسيا جديدا في 13 شهرا.

وجاء الارتفاع بفعل مخاوف نقص المعروض في السوق، بعد انخفاض كبير في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد، واستمرار تخفيضات تحالف (أوبك بلس)، مع الخفض الطوعي في إنتاج المملكة العربية السعودية، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة إلى مستوى 63.76 دولار الأعلى منذ كانون الثاني 2020، من مستوى الافتتاح عند 63.38 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 63.09 دولار.

وصعد خام برنت بأكثر من 0.6 بالمئة إلى مستوى 67.68 دولار للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني 2020، من مستوى الافتتاح عند 67.25 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 67.03 دولار. بترا