ارتفاع أسعار النفط في آسيا بعد اتفاق خفض الإنتاج

سنغافورة- ارتفعت أسعار النفط صباح الاثنين في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق أوبك وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصباحاً ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7,03% إلى 24,36 دولاراً، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4,6%.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23,94 دولاراً (أي بارتفاع 5%)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4,2% في تعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية. وبلغ سعر البرميل 32,83 دولاراً.

واتفقت أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلاس) مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو دام ساعةً على “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ”، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من التوتر بين موسكو والرياض.

وكتب وزير الطاقة السعودي عبر العزيز بن سلمان في تغريدة أن الاجتماع “انتهى بإجماع المنتجين في أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداءً من أيّار/مايو القادم”.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على “الأهمية الكبرى” للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرةً أن الخفض المرتقب للإنتاج “خبر جيد”.

لكن بعض المحللين يشككون بنتائج الخفض، على غرار ستيفن إينيس من “أكسيكورب”، الذي أشار إلى الشكوك التي لا تزال تهيمن بشأن الاتفاق، خصوصاً مع انهيار الطلب بسبب وباء كوفيد-19.

وقال إينيس “المخاوف قائمة بشأن ما إذا كان هذا الاتفاق جاء متأخراً جداً وألا يكون كافياً لوقف انخفاض الأسعار في الأسابيع المقبلة، مع تناقص سعة التخزين”.-(أ ف ب)