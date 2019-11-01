ارتفاع أسعار النفط

لندن – ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة ،بفضل مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع في بكين.

وارتفع خام الياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 59.87 دولار للبرميل، لكنه يظل متجها صوب التراجع بنحو 3.4 بالمئة في الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا إلى 54.49 دولار لبرميل مما سيُبقي الخام بصدد تكبد خسائر أسبوعية تزيد عن 3.8 بالمئة.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم. وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.

وخلص مسح آخر لرويترز إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى في أكتوبر تشرين الأول من أدنى مستوى في ثماني سنوات، فيما طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات في سبتمبر أيلول على بنيتها التحتية على تراجع في الإكوادور وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.

وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم إن “المرحلة الأولى” من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر تشرين الأول. (رويترز)