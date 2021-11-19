ارتفاع أسعار النفط

واشنطن -ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية أمس، لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في ستة أسابيع، وسط ترقب التطورات الجديدة حول توجه الولايات المتحدة استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من أجل خفض الأسعار وكبح جماح التضخم . وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.3 % إلى مستوى 79.31 دولار، من مستوى الافتتاح عند 78.28 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 78.11 دولار، وصعد خام برنت بحوالي 1.4 % إلى مستوى 82.22 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 81.05 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 80.86 دولار. -(بترا)