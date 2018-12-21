بكين/سنغافورة – قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما كانت قد هوت خمسة بالمئة في الجلسة السابقة.

ويأتي ذلك بفعل إشارات على أن خفض إنتاج أوبك الذي سيبدأ في الشهر المقبل سيكون أكبر من المتوقع.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 54.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش.

بعدما كان قد هبط 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت إلى الانخفاض 9.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 46.22 دولار للبرميل.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى التراجع بنحو 9.5 بالمئة هذا الأسبوع.

تخفيض الإنتاج لرفع أسعار النفط الخام

وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنشر جدول يفصل حصص خفض إنتاج أعضائها وحلفائها في مسعى لرفع أسعار الخام.

وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو أمس، إنه بغية تحقيق هدف خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فإن الخفض الفعلي للدول الأعضاء سيبلغ 3.02 بالمئة.

ويتجاوز ذلك النسبة التي نوقشت بادئ الأمر عند 2.5 بالمئة مع سعي أوبك لاستيعاب الدول المعفاة من الخفض: إيران وليبيا وفنزويلا. (رويترز)