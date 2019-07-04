ارتفاع أعداد زوار المغطس بنسبة 31 % منذ بدایة العام

حابس العدوان

المغطس – بلغ عدد زوار موقع عماد السید المسیح (المغطس) منذ بدایة العام الحالي 92 الف زائر، مقارنة بـ 70 ألفا لذات الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 31 %، في حين زاد عدد زوار الموقع خلال شهر حزيران( يونيو) الماضي على 10 آلاف سائح، بارتفاع قارب من 30 % مقارنة مع نفس الشهر من العام 2018، بحسب مدير عام هیئة الموقع المهندس رستم مكجیان.

وقال مكجيان إن هذه الزيادة جاءت ثمرة للجهود التي بذلت من قبل القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاعلامية التي كان لها دور كبير في الترويج للموقع على مختلف الصعد، قائلا “إن هذا الأمر يدعونا جميعا إلى الاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الاهداف والتطلعات المرجوة”.

واوضح أن زوار الموقع يمثلون ما يزيد على 70 جنسية من مختلف دول العالم، لافتا إلى ان هذا الامر يبرز مدى اهمية الموقع على خريطة السياحة العالمية.

ويشير مكجيان الى انه ومقارنة بالسنوات التي تلت افتتاح الموقع فإن هناك تطورا ملحوظا وزيادة كبيرة بأعداد الزوار وجنسياتهم، الأمر الذي يدل على الاهتمام المتزايد بزيارة الموقع من مختلف دول العالم، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تشير إلى ان الموسم الحالي لموقع المغطس هو الأفضل منذ افتتاحه أمام الزوار والمؤمنين العام 2003. هذه المؤشرات بحسب مكجيان تبرز الرسائل العظيمة للأردن، والتي تعزز من قيم السلام والمحبة والإخاء والعيش المشترك، الأمر الذي شكل دافعا قويا للسياح من مختلف دول العالم، إلى زيارة الموقع كأحد اهم مواقع السياحة الدینیة في العالم.و”المغطس”، بحسب الديانة المسيحية، هو المكان الذي تعمد به السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، وكان تم اكتشافه العام 1996عن طريق الحفريات الأثرية التي اجريت على امتداد “وادي الخرار”، وكتابات المؤرخين البيزنطيين ومؤرخي العصور الوسطى والتي بينت أن الموقع الذي عمد فيه يوحنا المعمدان السيد المسيح يقع شرقي نهر الأردن. وكانت اليونسكو قد أدرجت الموقع على لائحة التراث العالمي كواحد من أقدس المواقع المسيحية في العالم وقيمه دينية عالمية عالية لكونه مكان انطلاق الدعوة المسيحية بعد تعميد السيد المسيح على يدي يوحنا المعمدان، ويمثل شاهدا حيا على حقبة تاريخية وممارسة شعائر دينية ما زالت قائمة في الموقع حتى اليوم.