ارتفاع أعداد طلبة المدارس الحكومية 11.3% وفي العاصمة الأعلى

عمان- قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن عدد الطلبة المنتسبين للمدارس الحكومية للعام الدراسي 2020/ 2021، ارتفع بنسبة 3ر11 بالمئة، مقارنة بالعام الدراسي 2019/ 2020، فيما انخفض عدد الطلبة في المدارس الخاصة بنسبة 19 بالمئة لنفس الفترة.

وأشار المنتدى في إحصائية له، اليوم الأحد، حول أعداد الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم (الحكومية) والمدارس الخاصة للعام لدراسي 2020/ 2021 في مختلف المحافظات، إلى أن محافظة العاصمة تأتي بالمرتبة الأولى من حيث أعداد الطلبة المنتسبين للمدارس الخاصة بنسبة 33 بالمئة، وفي المدارس الحكومية 67 بالمئة، تليها محافظة العقبة بنسبة 24 بالمئة في المدارس الخاصة و76 بالمئة في المدارس الحكومية.

وبين أن محافظتي المفرق ومعان من أعلى المحافظات بأعداد الطلبة المنتسبين إلى المدارس الحكومية وبنسبة 95 بالمئة في المحافظتين على حد سواء.

بترا