ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 30.07 مليار دينار

عمان- ارتفع إجمالي الدين العام للأردن في نهاية العام الماضي الى نحو 076ر30 مليار دينار، أي ما نسبته 6ر96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019 مقابل 308ر28 مليار دينار أي ما نسبته 4ر94 بالمئة في نهاية عام 2018، بحسب وزارة المالية.

وقالت الوزارة ردا على استفسار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول الحسابات الختامية ،ان التطورات المالية للعام الماضي أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال عام 2019 بعد المنح حوالي058ر1 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 6ر727 مليون دينار خلال عام 2018، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي846ر1 مليار دينار خلال عام 2019 مقابل عجز مالي بلــغ حوالــي622ر1 مليار دينار خلال عام 2018.

وبينت الوزارة ، أنها أنهت اعداد الحسابات الختامية لعام 2019 قبل المدة الدستورية المحددة مع نهاية الستة شهور من انتهاء السنة المالية.

ويشار إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت حوالي 6ر7 مليار دينار.