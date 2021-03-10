ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

عمان -الغد – ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر كانون الثاني لعام 2021، بنسبة 8ر41 بالمئة، لتبلغ نحو 662 ألف متر مربع، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020 والبالغة 467 ألف متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 7ر46 بالمئة، لتبلغ 354ر2 رخصة في شهر كانون الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 605ر1 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني من هذا العام، بنسبة 1ر55 بالمئة، لتبلغ 605 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 390 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 26 بالمئة، لتبلغ نحو 57 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 77 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني من العام الجاري، ما نسبته 4ر91 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 6ر8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 6ر59 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 4ر32 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 1ر8 بالمئة.

ووفقاً للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 8ر51 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في شهر كانون الثاني من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 2ر48 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 343 ألف متر مربع في شهر كانون الثاني للعام الحالي، مقابل نحو 249 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 8ر37 بالمئة.