ارتفاع إصابات كورونا إلى 1505 في الإمارات

أبوظبي – رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليبلغ العدد الإجمالي 1505 حالات.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن تسجيل وفاة جديدة لمقيم من جنسية عربية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 10 حالات.

وأكدت شفاء 17 حالة جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي الذين تماثلوا للشفاء إلى 125 حالة.-(بترا)