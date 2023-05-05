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ارتفاع إضافي لمستويات الغبار في الأجواء.. وتحذيرات أثناء القيادة

7:01 م2023-05-05
غبار كثيف -(تصوير: أمير خليفة)

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عمان-الغد- تُشير آخر صور الأقمار الإصطناعية و محطات الرصد الجوي إلى ارتفاع إضافي لنسب الغُبار في الأجواء في مناطق عِدّة من المملكة و بخاصة الشريط الغربي منها، مع ظهور كميات من السحب و الغيوم المُتوسطة و العالية.

يأتي ذلك نتيجة تعمق تأثير المنخفض الخماسيني على المملكة و المُترافق مع تدفق تيارات هوائية ذات درجات حرارة أعلى من المُعدلات في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض.

و بسبب الأحوال الجوية السائدة، فإن هناك بعض التوصيات يجب الأخذ بعين الاعتبار بها و هي:

الانتباه من مخاطر ارتفاع نسب الغبار في الأجواء على مرضى الجهاز التنفسي و العيون و لمرضى الربو.
الانتباه أثناء القيادة من تدني مدى الرؤية الأفقية و خاصة على الطرق الصحراوية و الخارجية نتيجة الغبار.

7:01 م2023-05-05
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