ارتفاع إيرادات “المناطق الحرة” 6% العام الماضي

عمان- الغد – قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات، إن المناطق الحرة سجلت في العام الماضي 2020 إيرادات بقيمة 768ر19 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6 % عن العام 2019.

وأضاف الهميسات في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن عدد العقود الاستثمارية المسجلة العام الماضي بلغ 2979 عقدا، بارتفاع نسبته 2 % عن العام الأسبق، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة 2806 بارتفاع نسبته 7 % عن العام 2019. وبين الهميسات أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة نما في العام 2020 بنسبة 5 % عن العام 2019، وبلغت قيمة الصادرات 385ر2 مليار دينار، مقارنة بـ699ر2 مليار دينار في العام 2019. وأوضح أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية اعتمدت في العام 2020 استراتيجية جديدة تستهدف التحول الرقمي الإلكتروني الكامل لجميع الخدمات، وصولاً لتطبيق مفهوم المناطق الحرة الذكية، لخدمة المستثمرين والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المسجلة فيها، بهدف إيجاد حلول متنوعة للدفع الإلكتروني، تتسم بالسهولة والمرونة، وتواكب التطور التكنولوجي، وتقلص حاجة المستثمر لزيارة مراكز الخدمة.

ونفذت المجموعة بحسب البيان، برنامج “القائمة الذهبية”، الذي ضم 15 شركة، لتعزيز ومكافأة الجهود المتميزة الداعمة للاستثمار على مستوى الشركات والأفراد، الذين يعملون في مجالات الاستثمار المختلفة في المناطق الحرة، فضلا عن السعي نحو تطوير ودعم دور المستثمرين في إحداث تنمية ونهضة وطنية، وتجسيد ثقافة الجودة في العمل والتميز في الأداء.

أما في العام 2019 فاعتمدت المجموعة استراتيجية ترتكز على تحقيق الرؤية الملكية، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لزيادة القيمة المضافة للمناطق الحرة والتنموية على الاقتصاد الوطني من خلال استحداث مزيد من فرص العمل والاستثمار، وافتتحت في العام ذاته، المنطقة الحرة الجديدة كلياً في مطار الملكة علياء الدولي، على مساحة ألف دونم، لتكون مركزاً للتجارة والاستثمار.