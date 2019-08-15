ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار

هبة العيساوي

عمان – ارتفع إجمالي الدين العام في المملكة ٤.٢% في النصف الاول من العام الحالي إلى 29.518 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي. واصبح اجمالي الدين يمثل 94.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية، أن صافي الدين العام ارتفع ٤.٤% في النصف الاول إلى 28.078 مليار دينار، ويمثل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية حزيران (يونيو) الماضي 15.6 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.