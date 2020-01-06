ارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الأول من الشهر الحالي

عمان – سجلت اسعار النفط والمشتقات النفطية في الاسواق العالمية ارتفاعا في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني الحالي مقارنة مع معدل اسعارها لشهر كانون الاول من العام الماضي.

وبحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، فقد ارتفع سعر البنزين اوكتان 90 من 8ر604 دولار للطن الى 616 دولارا وبنسبة 8ر1 % وارتفع سعر البنزين اوكتان 95 من 6ر638 دولار للطن الى 5ر639 دولار وبنسبة 2ر0 %, وراتفع سعر الكاز من 619 دولارا الى 3ر645 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4 % , في حين ارتفع سعر الديزل من 3ر591 دولار للطن الى 4ر615 دولار وبنسبة 1ر4 %.

ومن جانب اخر ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الثاني الحالي الى 8ر583 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الاول من العام الماضي والذي بلغ 3ر451 دولار وبنسبة ارتفاع لغت 4ر29 %.

وكان سعر خام برنت، قد حقق ارتفاعا في الاسبوع الاول من هذا الشهر وصل الى 2ر67 دولار للبرميل مقارنة مع 67 دولارا المسجل في شهر كانون الاول الماضي.-(بترا)