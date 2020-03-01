العرب والعالمدولي

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 3526

منذ 59 دقيقة

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سيول- أعلنت السلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة الأحد أنّها سجّلت 376 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526 في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرّراً من جرّاء الفيروس بعد الصين.

ونحو 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وحضّت الحكومة الناس على تجنّب التجمّعات وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمّى أو الصعوبات التنفّسية. (أ ف ب)

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