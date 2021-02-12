ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في بريطانيا

لندن – أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 15144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مرتفعا من 13494 إصابة يوم أمس الخميس، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في عموم بريطانيا الى 3 ملايين و 998655 اصابة.

وأضاف البيان انه تم تسجيل 758 وفاة جديدة جراء الفيروس مرتفعا من 678 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى مائة الف و 16287 وفاة في عموم بريطانيا.–(بترا)