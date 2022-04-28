ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 54.8 مليون دينار

أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بحوالي 54.8 مليون دينار لتصل إلى 970.2 مليون دينار مقابل حوالي 915.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 65.9 مليون دينار الأمر الذي يؤشر إلى أن الأردن اتخذ طريقه الصحيح في مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة، وجهود وزارة المالية المتمثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تحسين الاستقرار المالي من خلال معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.

وأكدت الوزارة أن البيانات المالية أشارت خلال الشهرين الأولين من عام 2022 إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 95.5 مليون دينار لتصل إلى 242.1 مليون دينار مقابل حوالي 337.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعود هذا الانخفاض نتيجة انخفاض إيرادات دخل الملكية بحوالي 116.5 مليون دينار بسبب انخفاض بند الفوائض والعوائد المالية من الوحدات الحكومية المستقلة بما قيمته 116.2 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي الإنفاق خلال الشهرين الأولين من هذا العام بما قيمته 71.6 مليون دينار ليصل إلى 1.406 مليون دينار مقابل حوالي 1.335 مليون دينار خلال الفترة من العام السابق.

وانخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي SSIF خلال شهر شباط من عام 2022 ليصل إلى ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط من عام 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.-(بترا)