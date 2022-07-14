ارتفاع الإيرادات المحلية 172.3 مليون دينار للثلث الأول من 2022

ارتفعت الإيرادات المحلية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي؛ بنحو 172.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 2738 مليون دينار مقابل 2565.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب بيان صادر عن وزارة المالية.

وقالت الوزارة، الخميس، إنّ الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 202.2 مليون دينار، و انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 29.9 مليون دينار.

وجاء الارتفاع في الايرادات الضريبية نتيجة التعافي التدريجي في القطاعات الاقتصادية، وارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 176.9 مليون دينار وذلك دون رفع النسب الضريبية، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية ونجاح إجراءات الاصلاح الضريبي المتخذة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

وارتفع اجمالي الانفاق خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي بما قيمته 137.2 مليون دينار ليصل إلى 3101.7 مليون دينار مقابل 2964.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع الانفاق على بند الحماية الاجتماعية بنحو 40.8 مليون دينار وهذا يعكس أولوية الحكومة في توسيع شبكة الامان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وانخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي SSIF خلال نيسان/أبريل 2022 ليصل إلى ما نسبته 88.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنيسان/أبريل 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021.