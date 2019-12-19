ارتفاع “البورصة” بنسبة 0.01 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1810.23 نقطة، بنسبة 0.01 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 10.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1.784 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.21 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.18 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.04 %.

وبالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة، الخدمات التعليمية 4.35 %، 1.35 %، 0.29 %، 0.26 %، 0.26 %، 0.10 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الأدوية والصناعات الطبية، العقارات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، التبغ والسجائر 1.14 %، 0.72 %، 0.59 %، 0.48 %، 0.42 %، 0.40 %، 0.39 %، 0.33 %، 0.27 %، 0.23 %، 0.18 %، 0.03 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ إسمنت الشمالية بنسبة 6.83 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.26 %، دارات الأردنية القابضة بنسبة 5.00 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 5.00 %، وفيلادلفيا للتأمين بنسبة 4.92 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 5.00 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 5.00 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.44 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان بنسبة 4.44 %، وعمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 3.85 %.