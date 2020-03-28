ارتفاع التبرعات عبر “إي فواتيركم” لمواجهة “كورونا” إلى 3.8 مليون دينار

إبراهيم المبيضين

عمان- قال المدير التنفيذي والمؤسس لشركة ” مدفوعاتكم” – المنفذة لخدمة وتطبيق ” اي فواتيركم” لعرض وتحصيل الفواتير الكترونيا – ناصر صالح اليوم بان اجمالي قيمة التبرعات التي تبرع بها افراد ومؤسسات عبر التطبيق لدعم جهود وزارة الصحة في مجابهة ” الكورونا” ارتفعت لتسجل مع حلول مساء اليوم السبت اكثر من 3.8 مليون دينار منها 3 ملايين دينار تبرع بها سابقا احد البنوك.

واكد صالح في تصريحات صحافية لـ ” الغد” بان هناك اقبال كبير وتزايد في قيمة التبرعات وعدد المتبرعين عبر خدمة وتطبيق ” اي فواتيركم” منذ اتاحته امكانية التبرع لصالح وزارة الصحة قبل اكثر من اسبوع.

واوضح صالح بان عدد المتبرعين عبر ” اي فواتيركم” لصالح وزارة الصحة ولدعم جهودها في مجابهة ” الكورونا” بلغ حتى مساء اليوم 15683 متبرعا من افراد ومؤسسات تبرعوا بحوالي 3.8 مليون دينار.

وتوقع زيادة عدد المتبرعين وقيمة التبرعات خلال الايام المقبلة عبر ” اي فواتيركم” مع سهولة استخدام هذه الميزة التي اتاحتها الشركة في اطار جهودها للمساهمة في مجابهة المرض الذي يشهد انتشارا كبيرا في جميع دول العالم لا سيما في اوروبا.

وبين بان ميزة وخدمة التبرع لصالح وزارة الصحة عبر ” اي فواتيركم” هي مفتوحة للافراد والمؤسسات وباي قيمة كانت من دينار الى اي مبلغ يقدر عليه المتبرع، لافتا الى ان الخدمة متاحة للتبرع امام الاردنيين من داخل وخارج المملكة.

واشار الى ان طريقة التبرع تكون بالدخول إلى تطبيق اي فواتيركم أو موقع اي فواتيركم واختيار القطاع الحكومي ومن ثم وزارة الصحة ومن ثم التبرع لمجابهة كورونا، حيث يمكن الدفع من الحساب البنكي الخاص بالمتبرع أو البطاقة.

واشار ايضا الى انه تمت إضافة الخدمة أيضاً من داخل تطبيقات ومواقع البنوك الإلكترونية.

وأضاف أن مدفوعاتكم عملت على إنجاز الخدمة في مدة قياسية وبشكل مجاني لدعم جهود الوزارة في مجابهة كورونا.