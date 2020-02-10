ارتفاع التخليص على المركبات في حرة الزرقاء 50%

الزرقاء– أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي عن إحصائيات المركبات التي تم التخليص عليها في منطقة حرة الزرقاء خلال شهر كانون الثاني 2020، حيث بلغ عدد المركبات 2533 مركبة، بنسبة نمو 50 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي الذي سجل 1680 مركبة.

وقال البستنجي في البيان الذي أصدرته الهيئة اليوم، ان عدد مركبات ‘البنزين والديزل’ التي تم التخليص عليها خلال كانون الثاني بلغت 1653 مركبة.

وأضاف ان عدد المركبات ذات محركات ‘الهايبرد’ بلغ التخليص عليها 750مركبة، في حين سجلت للمركبات ذات محركات الكهرباء سجلت 130مركبة.

وأشار الى ان حركة إعادة التصدير خلال الشهر الأول من العام الجاري ارتفعت بنحو 17 بالمئة لتسجل 5440 مركبة، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي والتي بلغت في حينها 4626 مركبة.

وفي ذات السياق، وصف البستنجي حركة البيع والشراء في منطقة حرة الزرقاء بــ ‘الجيدة’ لاسيما بعد الحوافز الأخيرة لقطاع المركبات.

وتوقع ان يصل للمنطقة الحرة في الزرقاء نحو 2000مركبة ذات محركات الكهرباء خلال الشهر الجاري، موضحا ان هذه المركبات قام التجار باستيرادها لتلبية الطلب على مركبات من هذه الفئة.

الى ذلك، اكد البستنجي ان الهيئة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي شكوى أو ملحوظة من السادة المستثمرين أو الإخوة المواطنين.