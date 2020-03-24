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ارتفاع التراكيز اللحظية للأغبرة بالمملكة

منذ 20 دقيقة

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عمان- الغد- رصدت محطات مراقبة نوعية الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في التراكيز اللحظية للأغبرة والجسيمات الدقيقة العالقة بقياس 10 ميكرون أو أقل في محافظة إربد وارتفاعاً بدرجة أقل في محافظتي العاصمة والزرقاء.
ويتوقع أن تسوء نوعية الهواء في المملكة بسبب استمرار تأثرها بالمنخفض الخماسيني المثير للأغبرة بشكل متفاوت في كافة محافظات المملكة.
وتشير مؤشرات جودة الهواء إلى أن نوعية الهواء سيئة وغير صحية في محافظة إربد ومعتدلة حتى الآن في محافظتي العاصمة والزرقاء، حيث يتوقع أن تصبح سيئة في الساعات القليلة القادمة.
وتهيب الوزارة بكافة المواطنين بمتابعة الموقع الإلكتروني https://www.jordanenv.com/ الذي يبث نتائج مؤشرات جودة الهواء المحيط على شبكة الانترنت بشكل مباشر لمتابعة التغيرات في نوعية الهواء.
كما تنوه إلى جميع المواطنين بضرورة الالترام التام بالتعليمات الحكومية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية منه.

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