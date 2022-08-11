خلال العام الحالي.. ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 3.63%

بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 105.77، مقابل 102.06 لنفس الفترة من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.63%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 19.42%، النقل بنسبة 5.64%، الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 12.09%، الإيجارات بنسبة 1.18% والثقافة والترفية بنسبة 7.27%.

دائرة الإحصاءات، قالت في تقريرها الشهري، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز/يوليو من عام 2022 وصل إلى 107.92 مقابل 102.45 للشهر نفسه من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.34%.

وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 30.56%، النقل بنسبة 6.41%، الإيجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفية بنسبة 12.92%، والصحة بنسبة 6.85%.