ارتفاع الحرارة اليوم وتوقع زخات متفرقة من المطر

عمان- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، ودافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتهيأ الفرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، بينما تصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا الاربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، وتهطل زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.

ويطرأ الخميس ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 6، وفي مرتفعات الشراة 22 – 5، وفي مناطق البادية 27 – 9، في مناطق السهول 24 – 10، وفي الأغوار الشمالية 30 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 16، وفي البحر الميت 31 – 15، وفي خليج العقبة 32 – 15 درجة مئوية.-(بترا)