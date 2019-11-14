ارتفاع الدخل السياحي إلى 3.5 مليار دينار لنهاية تشرين الأول

عمان – ارتفع الدخل السياحي حتى نهاية تشرين الاول الماضي ليصل الى 3.470.2 مليار دينار (نحو 4.9 مليار دولار) وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وفق بيانات البنك المركزي.

وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إن زيادة أعداد الزوار بشكل عام وسياح المبيت بشكل خاص من كافة مجموعات الدول حتى نهاية تشرين الأول، ساهمت بشكل كبير في استمرار ارتفاع الدخل السياحي، حيث وصل إجمالي مجموع الزوار إلى 4.535.496 زائر بنسبة ارتفاع 7.6 بالمئة، ووصل عدد سيّاح المبيت 3.816.563 سائح، وبنسبة ارتفاع 7.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأضافت أن الدول الاوروبية قد تصدرت عدد سياح المبيت حسب المناطق ووصل إلى 156ر547 بنسبة ارتفاع بلغت 2ر35 بالمئة، تلتها الدول الأمريكية بعدد سياح وصل إلى 176.945 سائح وبنسبة ارتفاع 17.7 بالمئة، ثم دول آسيا والباسيفيك بعدد سياح 185.563 سائح وبنسبة ارتفاع 7.7 بالمئة.

وأظهرت المؤشرات ارتفاعا في زوار البترا الى 889.494 الف زائر حتى نهاية تشرين الأول، بنسبة زيادة بلغت 35.4 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018، بينما شهدت المواقع الأثرية ارتفاعات مماثلة وبلغت في جرش 390.425 زائر بنسبة زيادة بلغت 42.4 بالمئة، وفي الكرك 39.888 زائر بنسبة ارتفاع 79.7 بالمئة، وفي وادي رم295.555 زائر بنسبة 52.1 بالمئة، وفي المغطس 149.414 زائر بنسبة 30.2 بالمئة، وفي مأدبا 373.300 زائر بنسبة ارتفاع بلغت 51.8 بالمئة، وفي جبل نيبو 534.870 زائر بنسبة41.4 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018.

وأكدت شويكة، أن الوزارة ستواصل تعزيز الخدمات السياحية في المواقع السياحية والأثرية وتحسين تنافسية المنتج السياحي، فضلا عن الاستمرار بجهود هيئة تنشيط السياحة التسويقية لإبراز الأنماط السياحية الواعدة التي تكوّن وجهاتٍ أساسية للسياح بشكل كبير ومن أهمها سياحة المغامرات والسياحة الدينية والسياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات.(بترا)