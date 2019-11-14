اقتصادالسلايدر الرئيسيالسياحة

ارتفاع الدخل السياحي إلى 3.5 مليار دينار لنهاية تشرين الأول

منذ 23 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – ارتفع الدخل السياحي حتى نهاية تشرين الاول الماضي ليصل الى 3.470.2 مليار دينار (نحو 4.9 مليار دولار) وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وفق بيانات البنك المركزي.

وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إن زيادة أعداد الزوار بشكل عام وسياح المبيت بشكل خاص من كافة مجموعات الدول حتى نهاية تشرين الأول، ساهمت بشكل كبير في استمرار ارتفاع الدخل السياحي، حيث وصل إجمالي مجموع الزوار إلى 4.535.496 زائر بنسبة ارتفاع 7.6 بالمئة، ووصل عدد سيّاح المبيت 3.816.563  سائح، وبنسبة ارتفاع 7.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأضافت أن الدول الاوروبية قد تصدرت عدد سياح المبيت حسب المناطق ووصل إلى 156ر547 بنسبة ارتفاع بلغت 2ر35 بالمئة، تلتها الدول الأمريكية بعدد سياح وصل إلى 176.945  سائح وبنسبة ارتفاع 17.7 بالمئة، ثم دول آسيا والباسيفيك بعدد سياح 185.563 سائح وبنسبة ارتفاع 7.7  بالمئة.

وأظهرت المؤشرات ارتفاعا في زوار البترا الى 889.494 الف زائر حتى نهاية تشرين الأول، بنسبة زيادة بلغت 35.4 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018، بينما شهدت المواقع الأثرية ارتفاعات مماثلة وبلغت في جرش 390.425  زائر بنسبة زيادة بلغت 42.4  بالمئة، وفي الكرك 39.888  زائر بنسبة ارتفاع 79.7  بالمئة، وفي وادي رم295.555  زائر بنسبة 52.1  بالمئة، وفي المغطس 149.414  زائر بنسبة 30.2  بالمئة، وفي مأدبا 373.300  زائر بنسبة ارتفاع بلغت 51.8  بالمئة، وفي جبل نيبو 534.870  زائر بنسبة41.4  بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018.

وأكدت شويكة، أن الوزارة ستواصل تعزيز الخدمات السياحية في المواقع السياحية والأثرية وتحسين تنافسية المنتج السياحي، فضلا عن الاستمرار بجهود هيئة تنشيط السياحة التسويقية لإبراز الأنماط السياحية الواعدة التي تكوّن وجهاتٍ أساسية للسياح بشكل كبير ومن أهمها سياحة المغامرات والسياحة الدينية والسياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات.(بترا)

مقالات ذات صلة

غيوم في عمان

انخفاض الحرارة وتحذيرات من السيول والعواصف الرعدية يومي الجمعة والسبت

منذ 10 دقائق
لبنان تشييع

لبنان: تشييع “شهيد الثورة” ثاني قتلى التظاهرات المستمرة ضد الطبقة الحاكمة

منذ 27 دقيقة
شارع الاستقلال

إغلاقات على شارعي الاستقلال واليرموك “جسر المربط” لأعمال الباص السريع

منذ 41 دقيقة
السوق المركزي

وزارة العمل تضبط 33 عاملا وافدا مخالفا داخل السوق المركزي

منذ 56 دقيقة

السوق مغلق المؤشر 1806.96 0.15%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock