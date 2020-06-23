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ارتفاع الدولار أمام الين

منذ 33 دقيقة
أوراق نقدية من فئة الدولار -(أرشيفية)

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واشنطن- ارتفع الدولار الأميركي، خلال الجلسة الآسيوية الثانية، أمام الين الياباني، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة.
ويأتي الارتفاع بعد تصريحات إيجابية متأخرة من ليل الاثنين، للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الصفقة التجارية مع الصين سليمة.
وفي تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 19ر0 بالمئة إلى مستويات 11ر107 مقارنة مع مستويات الافتتاحية عند 96ر106 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 22ر107، بينما حقق الأدنى له عند 106 .
–(بترا)

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