ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

واشنطن- ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأمريكية العالمية (وول ستريت ) اليوم الجمعة , مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، في ظل احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء في تقليص برنامج شراء السندات ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة , بحسب وول ستريت جورنال.

وزاد مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 92.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.80 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.77 نقطة. -(بترا)